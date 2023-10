Saúde das pernas: a importância do planejamento terapêutico

Cor de pele, tamanho do vaso e reação a produtos são alguns dos principais fatores analisados por angiologistas e cirurgiões vasculares no momento de definir o melhor tratamento para pacientes com varizes nas pernas.

O médico consultor da CBN Campo Grande, Edgard Nasser, explica que o primeiro passo é ouvir as queixas dos pacientes, realizar a documentação fotográfica, que já feita com realidade aumentada, uma tecnologia essencial para identificar o problema na parte externa das pernas. Depois vem a avaliação interna, feita a partir do exame de ultrassom com ecodopler.

O cirurgião vascular destaca ainda que, atualmente, para tratar o problema, é feita uma combinação de técnicas para reduzir a parede do vaso, com o mínimo de efeito colateral nos pacientes.

Durante o jornal CBN Campo Grande dessa quarta-feira (25), o especialista fez uma demonstração de estudos de caso ao vivo e explicou a importância do planejamento terapêutico das varizes.

Acompanhe a entrevista abaixo: