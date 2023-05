Saúde das pernas: as diferentes técnicas de tratamento para varizes

Atualmente existem diversos tipos de tratamento para as varizes. Para cada característica de vaso existe uma técnica mais indicada. Um arsenal terapêutico amplo foi criado e desenvolvido justamente para melhorar os resultados finais no tratamento das varizes.



Com o advento da tecnologia associada à pesquisas, os procedimentos mais modernos para as doenças venosas tornaram-se respeitados e com níveis de recomendações bem estabelecidos.

Assista abaixo à coluna Consultório CBN, com o dr. Edgard Nasser, exibida nesta quarta-feira (17) no Jornal CBN Campo Grande que tratou sobre as cirurgias reparadoras: