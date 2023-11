Saúde das pernas: especialista alerta para inchaço durante o verão

Início de novembro e muita gente já pensa em como preparar o corpo para o verão. Entre as orientações para a estação mais quente do ano é preciso incluir também o cuidado com a saúde das pernas. No quadro Consultório CBN desta quarta-feira (1º), o cirurgião vascular Edgard Nasser explicou os motivos que podem provocar inchaço nas pernas nesta época do ano.

Ele também falou sobre sintomas, de que forma o inchaço interfere na circulação, quais os principais sinais de aleta e o que fazer para melhorar os sintomas.

Confira na íntegra: