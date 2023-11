Sticky Toffee Pudding ou Bolo de Tâmaras, promete ser receita deliciosa para os amantes do caramelo

Sticky toffee pudding (bolo de tâmaras) é um doce típico da culinária inglesa. O nome refere-se ao molho “pegajoso” (sticky) de açúcar caramelizado com manteiga e “toffee” diz normalmente respeito a caramelo de leite, que está em parte na massa do pudim.

Segundo uma receita, mistura-se açúcar mascavado, farinha, leite, ovos, baunilha e manteiga; juntam-se tâmaras picadas e coloca-se a mistura numa forma para bolo. Cobre-se a massa com açúcar mascavado, juntam-se nozes, manteiga e escalda-se tudo com água fervida; coloca-se no forno quente e deixe assar. A superfície do bolo deve ficar esponjosa, enquanto que no fundo, o açúcar e a água transformam-se num molho espesso. Desenforma-se e serve-se com sorvete de baunilha ou nata.

Acompanhe a coluna na integra: