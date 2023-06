"Se ele pudesse baixar os juros, ele baixaria", diz senadora sobre o presidente do BC

Um dos nomes mais fortes na política sul-mato-grossense, na última eleição, a senadora Tereza Cristina (PP) foi recordista em votos (829.149). Apesar da expressão e do capital político como articuladora, a parlamentar nega que tenha pretensões ao governo do estado.

“De jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que ter algumas coisas muito claras. É claro que eu quero que o Eduardo Riedel faça um ótimo governo, porque eu apostei nisso [...] Se eu quisesse ter sido governadora, era a eleição de eu disputar o governo. Mas eu não quis. Eu acho que nós precisamos primeiro de jovens lideranças”, afirmou a senadora que foi entrevistada, nesta sexta-feira (23), durante o Jornal CBN Campo Grande. No estúdio, a parlamentar, que também é líder do partido no Senado, falou sobre o atual cenário político e econômico do país.

Tereza Cristina comentou sobre a aprovação do Arcabouço Fiscal e a discussão da redação da Reforma Tributária no Congresso Nacional. “Eu concordo plenamente com a atual mudança, o novo arcabouço fiscal. Agora eu fiquei muito decepcionada porque eu pensei que nós estaríamos trabalhando uma política de Estado, como foi o teto de gastos, e ele acabou ficando uma política de governo. Na minha modesta opinião, não sou economista, mas ouvi vários economistas renomados e todos tiveram a mesma impressão e opinião, de que nós temos um arcabouço muito frouxo nas despesas”, disse a senadora que também confirmou uma conversa com o presidente do Banco Central, há poucos dias.

A senadora, que foi Ministra da Agricultura no governo federal, explicou que não chegou a tratar da taxa Selic com Campos Neto, mas sobre o Plano Safra. Durante a entrevista, falou ainda sobre Marco Temporal, Marco das Garantias e a pressão do governo Lula sobre o Banco Central, especialmente em cima de Campos Neto, atual presidente do órgão. Para ela, este embate "só atrapalha o Brasil".

Um dos exemplos da força política de Tereza Cristina foi a recente filiação da prefeita da Capital, Adriane Lopes ao PP. Para o futuro, a senadora antecipou que está criando um Instituto em São Paulo. A proposta é estudar e debater temas para o Brasil.

Assista a entrevista na íntegra: