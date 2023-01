Sebrae MS apresenta ações para fomentar o empreendedorismo

Mato Grosso do Sul conta com quase 300 mil empresas ativas e, desse total, 87% são pequenos negócios que auxiliam a fomentar a economia do estado. Para dar cada vez mais incentivos a esse setor, o Sebrae MS apresentou nesta segunda-feira (30) propostas e projetos com a campanha "Inovando Caminhos Para Empreender", que incluem ações e estratégias para o desenvolvimento sustentáve dos pequenos negócios.

Na sede do Sebrae na capital, foram apresentados dados sobre a situação dos empreendedores e os atendimentos da instituição. Ao final da fala das autoridades e representates, também foi realizado um "tour" pela exposição das iniciativas e programas para 2023.

De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae MS, Claudio Mendonça, mais de 1.600 ações estão agendadas para o primeiro semestre deste ano, o investimento foi dobrado em relação a 2022 e a meta para atendimentos é alta. "Nossa meta esse ano é atender mais de 75 mil CNPJs diferentes em Mato Grosso do Sul. Lembrando que a gente tem um registro de todos os atendimentos, temos uma rede de parceiros com 69 pontos de atendimento no estado todo, além de mais de 300 consultores que visitam as empresas pensando em finanças e inovação, só no ano passado foram visitados 41 mil negócios", explica o diretor.

O presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni também estava no evento, ele faz parte parte da diretoria executiva e conselho deliberativo estadual do Sebrae MS e fala sobre a união das instituições para atender melhor os novos empreendedores do estado. "Nosso estado é diferente nessa questão, as federações e todo o conselho andam juntos. Isso torna a vida da gente mais fácil e aumenta a atuação das federações onde realmente precisa, mudando a vida das pessoas", afirma.

Iniciativas Sebrae

Os projetos que integram a estratégia 2023 estão expostos em uma mostra montada pelo Sebrae MS, no hall em sua sede, com: Espaço Atendimento e Sebrae Delas; Espaço Cidade Empreendedora; Espaço Turismo – Turismo, Pró-Pantanal e Polo Sebrae de Ecoturismo; Espaço Setor Produtivo e Conexões Corporativas: Agronegócio, Indústria, Comércio e Serviço e Espaço Liderança e Inovação.

A mostra ficará exposta para visita de toda a população até o dia 3 de fevereiro.

Confira imagens do evento: