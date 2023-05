Sebrae oferece atividades gratuitas na Semana do MEI

Para celebrar o microempreendedor individual (MEI), o Sebrae promove a "Semana do MEI" com atividades do dia 8 ao dia 10 de maio, na Praça Ari Coelho, em Campo Grande. O evento tem como objetivo incentivar a abertura de novas pequenas empresas e auxiliar quem já empreende

Serão palestras, capacitações e plantão de dúvidas para os empreendedores adquirirem mais conhecimento sobre o setor. Confira a programação:

Dia 08/05 - Segunda-feira

Às 15h ocorre a Palestra Magna e abertura da Semana do MEI, com Valdir Pipoqueiro

Dia 09/05 - Terça-feira

Das 09h00 às 11h00, palestras: "Quero ser empresário, estou preparado?" (Sala 1) e "Meu preço está certo, estou tendo lucro?" (Sala 2).

Das 14h00 às 16h00, "Como vender pelo Whatsapp Business" (Sala 1)" e "Como inserir sua empresa no Google" (Sala 2).

Dia 10/05 - Quarta-feira

Das 09h00 às 11h00, "Dia do Crédito" e à tarde, das 13h00 às 17h00, workshop "Fotografia com o celular: Crie e edite fotos incríveis dos seus produtos na palma da mão".

*Com informações do Sebrae