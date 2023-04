Sebrae oferece curso gratuito de como empreender utilizando TikTok

De maneira online, no dia 11 de abril, das 18h às 21h, o Sebrae/MS realiza a oficina "Tik Tok atraindo novos clientes", aplicando todos os conceitos básicos para ingressar um empreendimento no formato. A participação é gratuita.

Atualmente, os vídeos são o tipo de mídia mais apreciada por clientes. De acordo com um informe técnico publicado pela organização "Cisco Visual Networking", dos Estados Unidos, que atua com levantamentos de informações, 78% do tráfego de dados em aplicativos como o "TikTok" são de pessoas consumindo challenges – como são chamados os desafios –, tutoriais e outros. Desse modo, introduzir a plataforma no plano de marketing de comércios, produtos ou até mesmo perfis pessoais pode gerar resultados positivos para os negócios.

A oficina visa capacitar empreendedores na compreensão e uso prático das ferramentas disponíveis para a produção de vídeos no aplicativo, com o objetivo de direcionar desde o processo de instalação, configuração do perfil, para além das orientações sobre iluminação, enquadramento, captação de áudio, com intuito de amplificar os canais de venda e contribuir com o crescimento econômico da empresa.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio da loja loja.ms.sebrae.com.br e mais informações podem ser obtidas pelo número 0800 570 0800.

*Com informações do Sebrae/MS