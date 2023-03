Sebrae oferta conteúdos gratuitos com dicas e consultoria

O Sebrae de Mato Grosso do Sul lançou, em março, um compilado de dicas na área de marketing digital. O Kit 2023 de Marketing é apenas uma das ferramentas disponíveis no site, de forma gratuita.

Bruno Navarros, analista de marketing do Sebrae MS, explica que o material reúne diversas dicas de ferramentas e soluções de problemas para os micros e pequenos empreendedores do Estado conseguirem melhorar cada vez mais seu desempenho, não só nas redes sociais, mas no relacionamento com os clientes e nas vendas.

“O Sebrae tem conteúdos gratuitos no site, lá temos dicas de cursos, treinamentos, cartilhas, vídeos e um chat para tirar dúvidas gratuitamente, seja para quem quer começar a empreender, seja para quem quer melhorar o seu negócio”, afirma Bruno.

A vantagem para a população é que a maior parte desses serviços disponibilizados é gratuita, com o objetivo de garantir o sucesso dos primeiros negócios. Em casos de inciativas que precisam de investimento, a instituição arca com cerca de 70% das despesas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro benefício é a atualização constante das informações. Os consultores e analistas trabalham para sempre manter o conteúdo com novas ferramentas e dicas atuais. Bruno Navarros informa que para ajudar o cliente com dúvidas, o Sebrae oferta também consultorias gratuitas.

“Isso tudo faz parte de uma jornada. Esse cliente pode fazer consultorias gratuitas e temos ainda o ‘Sebrae resolve’, caso ele precise de alguém atuando na empresa, ele tem o consultor que pode ajudar o empreendedor a melhorar seu negócio, além do nosso atendimento digital ou presencial nas nossas sedes”, pontua o analista.

No mês de março, foi lançado o kit de marketing digital, com todas as informações para o ano de 2023, diversas ferramentas e ensinamentos para o empreendedor.

“Nós procuramos passar dicas não só sobre redes sociais, mas sobre ferramentas como o Trello, que organiza as demandas do dia a dia; o Canva, para construir layouts; e o Google Analitics, que você consegue ver como seu site está performando”, explica.

“Destacamos que o empreendedor tem que fazer, testar e ver o que vai funcionar para o seu negócio. Cada empresa tem um modelo de trabalho e um tipo de público, mais importante que entrar em uma rede social e atuar com quantidade de conteúdo é conhecer o seu cliente”, conclui Bruno.

Serviço

Acesse nos links os conteúdos do Sebrae voltados aos micros e pequenos empreendedores:

Kit 2023 de Marketing Digital

Portal de Conteúdos

Sebrae Resolve