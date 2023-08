Secretaria da Fazenda lança novo portal

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) lança nesta segunda-feira (21) o portal e-Fazenda, com um novo sistema de relacionamento eletrônico com o cidadão físico e jurídico - contribuinte ou não dos tributos estaduais - que garante autenticação segura, rastreabilidade e respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Implantação da tecnologia será realizada em fases. A primeira, no dia 21 de agosto, é para pessoas físicas; no dia 04 de setembro para procuradores e contadores; e, até o final de 2023, inscritos do Comércio e Indústria (Contribuintes Inscritos), Produtores Rurais (Contribuintes Inscritos e Não Inscritos) e Empresas não inscritas no MS (CNPJ não Inscritos) poderão usar o serviço.

O objetivo do novo portal é oferecer mais segurança e proteção de dados, além do controle e acompanhamento da situação fiscal do usuário. Secretaria também garante que o cidadão poderá resolver qualquer assunto relacionado ao fisco no conforto de casa.

Cadastro

O cadastramento no e-Fazenda é realizado em quatro passos: dados de identificação, endereço, validação e confirmação. Além disso, o usuário que possuir cadastro na conta ‘Gov.BR’, poderá fazer o seu cadastro no Portal e acessar vários serviços digitais da Sefaz.

Para acessar o portal e se cadastrar, clique no link.