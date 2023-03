Secretaria de Saúde promove palestra com foco na saúde da pessoa idosa

A Secretaria do Estado de Saúde (SES), por meio da área técnica da Saúde da Pessoa Idosa, realiza na próxima segunda-feira (13) a palestra “Indicadores de vulnerabilidade da pessoa idosa: VES-13 ou IVCF-20?”. O evento acontece na Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser (ESP), às 9 horas.

Destinada a pesquisadores, técnicos da SES e profissionais de saúde, a palestra será ministrada pelo professor e coordenador da Clínica Escola Integrada do Instituto Integrado de Saúde da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Dr. Ramon Penha, e tem como finalidade apresentar e discutir as ferramentas VES-13 e IVCF-20 que são protocolos para identificação do idoso vulnerável residente na comunidade e avaliação do índice de vulnerabilidade clínico funcional do idoso, respectivamente.

Para a gerente da Atenção à Saúde da Pessoa Idosa da SES, Neiva Figueiredo, a palestra poderá contribuir na escolha do instrumento de avaliação pelos profissionais de saúde tanto da Atenção Primária à Saúde quanto na Atenção Especializada.

A palestra tem o apoio das áreas técnicas da Equidade em Saúde, Saúde no Sistema Prisional, Saúde da Mulher, Saúde do Homem e Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser.

As inscrições são limitadas e podem ser feitas até sexta-feira (10), através do link.

A ESP está localizada a avenida Senador Filinto Müler, 1480 – Pioneiros, Campo Grande/MS.

*Com informações de PFMCG