Secretário da Casa Civil confirma vistoria técnica em Ribas do Rio Pardo

O secretário de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha, confirmou que uma comitiva do Governo de MS estará no município de Ribas do Rio Pardo nesta terça-feira (14) para uma vistoria técnica nas obras da empresa Suzano e também na infraestrutura local de atendimento à população.

Nos últimos meses, a cidade, com pouco mais de 20 mil habitantes, recebeu cerca de sete mil novos moradores para trabalhar na construção do que deve ser a maior fábrica de celulose do mundo. Na semana passada, o prefeito de Ribas, João Alfredo Danieze (PSOL), disse em entrevista exclusiva à CBN Campo Grande que "o município está à beira do caos" diante da falta de planejamento para o aumento da população.

O Governo do Estado informou que o plano de ação assinado em conjunto com o município e a empresa Suzano contemplam ações públicas e privadas em diversos segmentos, incluindo segurança pública, saúde, educação, saneamento básico, habitação, entre outros, poderá ser revisto, mas que o impacto inicial do aumento da população nos serviços oferecidos deverá ser absorvido em pouco tempo, da mesma forma como ocorreu no município de Três Lagoas, que recebeu outras grandes obras e milhares de novos moradores.

O chefe da Casa Civil afirmou ainda que nesta terça, além da vistoria, devem ser firmados novos compromissos entre os representantes dos governos municipal e estadual e da empresa.

Durante a entrevista realizada no estúdio da Rádio CBN Campo Grande, Eduardo Rocha, também comentou sobre as reuniões das quais participou em Brasília, na semana passada, juntamente com o governador Eduardo Riedel e o secretário Jaime Verruck, da Semadesc, que tiveram apoio dos parlamentares da bancada federal de MS e da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para a confirmação das audiências com ministros e o vice-presidente Geraldo Alckimin.

Assista abaixo a entrevista na íntegra: