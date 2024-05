O CBN Agro deste sábado (11) contou com a participação do vice-presidente da Brangus, Cristopher Filippon, que falou sobre os 45 anos da associação brasileira, sobre a sede em Campo Grande. Na oportunidade, o dirigente também deu mais informações sobre um leilão beneficente em prol de famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Confira:

