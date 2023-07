Vem aí a Festa d@s Bancári@s 2023

A Festa d@s Bancári@s de 2023 do SEEBCG-MS já tem data marcada: será no dia 19 de agosto, sábado. A comemoração será a partir das 21h, no Ondara Palace, em Campo Grande.

Neste ano, o(a) bancário(a) filiado(a) tem direito a um convite gratuito (1 do titular). O convite do dependente ou do convidado terá um custo de R$ 150,00 (limitado a 1 convite adicional por filiado ou filiada).

E para garantir a presença na festa, é preciso realizar a reserva dos convites pelo site do sindicato (www.sindicario.com.br), que deve ser feita de 27 de julho a 6 de agosto. Aguarde!

A festa será open bar (com cerveja e refrigerante) e open food (com buffet completo). Para a animação da festa, haverá shows da dupla sertaneja Willian e Guilherme e do DJ Diego Oliveira.

Além de comemorar o Dia d@ Bancári@, na festa também haverá a solenidade de posse da diretoria do SEEBCG-MS eleita para a gestão de 2023/2027, sob a presidência da bancária Neide Rodrigues.

Serviço

Posse da Diretoria e Festa d@s Bancári@s 2023

Data: 19 de Agosto (sábado)

Local: Ondara (Av. Desembargador Leão Neto do Carmo, 1464)

Horário: 21 horas

Traje: Esporte fino