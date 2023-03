Seguem abertas as inscrições para os Jogos Urbanos Indígenas de CG

As inscrições para 16ª Edição dos Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande seguem abertas. A competição ocorre no próximo dia 16, promovido pelo Prefeitura de Campo Grande em parceria com a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e têm como objetivo desenvolver o intercâmbio esportivo entre as comunidades indígenas, valorizando o caráter educativo e comunitário, e promover o esporte como resultado das atividades desenvolvidas nas aldeias.

Os jogos terão a participação de mais de 20 das 22 comunidades existentes em Campo Grande. Durante os jogos , serão disputadas as modalidades de Arco e flecha, lança, atletismo, corrida, cabo de guerra, futebol Society, futsal feminino e voleibol 4x4.

Durante os jogos no mês de março, serão disputadas as modalidades de Arco e Flecha Masculino, Lança Masculino, Atletismo, Corrida Masculino e Feminino, Cabo de Guerra Masculino e Feminino, Futebol Society Masculino, Futsal Feminino e Voleibol 4×4 Masculino e Feminino.

Somente poderão participar indígenas de comunidades de Campo Grande. Cada atleta poderá participar do Cabo de Guerra, além de uma modalidade individual e uma coletiva.

Nas modalidades de Futebol de Campo, Futsal, Cabo de Guerra, Arco e Flecha, Atletismo e Voleibol, somente podem participar atletas com idade acima de 15 anos. A competição será realizada no Prque ecológico do Sóter, localizado no rescidencial Maa do Jacinto.

As inscrições para os Jogos Indígenas poderão ser feitas até o dia 22 de março pelo site da Prefeitura de Campo Grande, as fichas de inscrição devem ser preenchidas e entregues na Funesp localizada na Rua Dr Paulo Machado, 663, Santa fé.