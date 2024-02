Seguem abertas inscrições para programa Detranzinho

Até dia 22 de fevereiro seguem abertas as pré-inscrições para o Programa Detranzinho, desenvolvido pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). Para participar, as escolas interessadas deve acessar a página do Detranzinho, no portal do Detran-MS (www.detran.ms.gov.br/detranzinho) e seguir o passo a passo descrito.

A participação é aberta às escolas públicas e privadas, e o objetivo do programa é formar os estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I sobre o comportamento seguro no trânsito, por meio de atividades educativas e lúdicas.

Em 2023, o Centro Educacional Alceu Viana participou do programa Detranzinho com seus alunos. Segundo a coordenadora pedagógica da escola, Maria Aparecida Souza, foram desenvolvidos vários jogos lúdicos e até um concurso de frases, usando temas relacionados ao trânsito.

"Nós trabalhamos com o aprendizado do significado das placas, como atravessar na faixa de pedestre, as luzes do semáforo. Elas [as crianças] ainda não são motoristas, mas precisam dessa consciência no trânsito", explicou Maria Aparecida.

Segundo a diretora de Educação de Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo, "a participação das escolas no Programa Detranzinho é uma excelente oportunidade para os estudantes aprenderem, de forma divertida, sobre as regras de trânsito, além de adquirirem hábitos seguros no dia a dia", comenta a diretora.

As vagas são limitadas, por isso, é importante que as escolas públicas e privadas realizem a pré-inscrição o quanto antes, para garantir a participação de seus alunos.

*Com informações da Comunicação do Detran-MS