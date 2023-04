Seguindo norma do Ministério da Saúde Maracaju libera a vacinação da COVID-19 Bivalente para 18 anos

A Prefeitura de Maracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta sobre a importância de incentivar as pessoas que não foram vacinadas, a receberem o esquema primário completo e a dose de reforço conforme os intervalos sugeridos pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). As vacinas serão aplicadas no Posto Central em Maracaju, de segunda à sexta-feira, das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30.

A dose de reforço para pessoas entre 6 meses e 17 anos, 11 meses e 29 dias será realizada com a vacina monovalente disponível.

O Ministério da Saúde mantém a recomendação de vacinação contra a Covid-19 de toda a população elegível acima de 6 meses, considerando as especificidades da população e epidemiologia do país.

Recomendações



Considerando a disponibilidade de doses da vacina bivalente e a oportunidade de atualização da resposta imunológica de uma população maior frente às novas variantes da covid-19, o Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI) recomenda, a partir da data de publicação desta nota:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Uma dose de reforço da vacina COVID-19 bivalente para todas as pessoas com 18 anos ou mais que tenham recebido ao menos duas doses de vacinas monovalentes como esquema primário ou que tenham recebido previamente qualquer vacina COVID-19 monovalente como dose de reforço.

- O intervalo mínimo recomendado para a dose de reforço com a vacina COVID-19 bivalente é de 4 meses a partir da última dose de qualquer reforço monovalente ou última dose do esquema primário.