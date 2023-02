Segunda chamada: Detran-MS convoca 190 inscritos no CNH Social

Em segunda chamada, 190 pessoas terão uma nova chance no Programa CNH Social. Isso porque o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) fez uma nova convocação de inscritos que terão a oportunidade de dar entrada e ter todo processo da primeira habilitação custeado pelo governo do estado.

Para tanto, os inscritos devem comparecer na Agência Geraldo Garcia, no Pátio Central Shopping, neste sábado (11), entre 8 horas e 14h30, em posse de documento de identificação original e cópia para abertura do processo Renach e captura de imagem.

Serão excluídos do programa os candidatos que não comparecerem para abertura do serviço de habilitação. O edital completo, com o nome dos selecionados, está no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (08), a partir da página 117 (clique aqui para acessar).