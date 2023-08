Segunda edição do 'Meu Pai Tem Nome' acontece neste sábado

O Brasil registrou mais de 160 mil crianças sem o nome do pai na cartidão de nascimento em 2022. O número também é expressivo em Mato Grosso do Sul, que conta com 1792 registros apenas neste ano.

Ter a paternidade reconhecida e ofializada é um processo que, além de afetivo, interfere em questões burocráticas da vida de uma criança. O jornal CBN Campo Grande de hoje (18) trouxe uma reportagem especial sobre esse tema.

E para auxiliar nesse processo de reconhceimento, será realizada no sábado (19) a campanha 'Meu Pai Tem Nome' em 13 cidades do estado. Os mutirões serão realizados entre as 8h e as 12h.

Confira os locais dos mutirões:

Campo Grande: Defensoria Unidade Belmar – Núcleo da Família. Rua Arthur Jorge, 779. Fone:(67) 3313-5800

Três Lagoas: Rua Alfredo Justino, s/n. Fone: (67) 3929-1370

Aquidauana: Rua Assis Ribeiro, 711 – Bairro Alto. Fone: (67) 3241-7919

Corumbá: Rua Major Gama, 249. Fone: (67) 3232-9386

Coxim: Av. Mato Grosso do Sul esq. Rua Barão do Rio Branco – Centro. Fone: (67) 3908-6070.

Dourados: Rua Presidente Vargas, 177. Fone: (67) 3902-2700

Jardim: Rua Campo Grande, s/n – Vila Angélica – Fórum. Fone: (67) 3251-1178

Nova Andradina: Rua Luiz Antônio da Silva, 1482. Fone: (67) 3441-1001

Ivinhema: Rua Joaquim Saraiva de Freitas, 284 – Centro. Fone: (67) 3442-3976

Paranaíba: Rua Ermírio Leal Garcia, 311 – Jardim Santa Mônica. Fone: (67) 3503-1039

Ponta Porã: Avenida Presidente Vargas, 1850 – Vila Luiz Curvo. Fone: (67) 3926-6532

Naviraí: Rua Higino Gomes Duarte, 155 – Centro – Fórum. Fone: (67) 3461-5122

