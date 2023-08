Segunda edição da Ponta Agrotec tem treinamento de maquinário agrícola

Com conteúdo teórico e prático, a Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), promoverá treinamento de mecanização agrícola, de 30 de agosto a 02 de setembro. O treinamento é gratuito e acontecerá durante a 2ª edição da Ponta Agrotec, no Majestic Hall, em Ponta Porã.

O treinamento com certificado, será dividido entre as temáticas: plantadeira, pulverizador e colheitadeira, e acontecerá todos os dias das 8h às 12h. As capacitações contarão com a assessoria da empresa Ciarama e serão abertas a produtores rurais, colaboradores das fazendas, técnicos e estudantes.

“Entender os detalhes que envolvem a mecanização agrícola, faz com que os operadores estejam preparados para atender as demandas da rotina das lavouras, e com isso, as manutenções ganham mais assertividade, e as operações mais agilidade”, pontua o presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi.

PROGRAMAÇÃO

30 e 31/08: Plantadeira

01/09: Pulverizador

02/09: Colheitadeira

Para participar, basta inscrever-se pelo site: pontaagrotec.com.br/

Ponta Agrotec

A segunda edição da Ponta Agrotec tem como tema “Tecnologia e Conhecimento no agronegócio”. Em quatro dias de evento, serão mais de 40 palestrantes do Brasil, Paraguai, Argentina, Chile e Uruguai e diversos expositores de produtos e serviços do setor produtivo. A programação integra conhecimento e soluções inovadoras para o agronegócio nacional e internacional.

*Com informações da Aprosoja/MS