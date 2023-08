Segunda Etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida acontecerá em Piraputanga

O pitoresco distrito de Piraputanga, uma joia natural que faz parte do município de Aquidauana, está prestes a receber a segunda fase do prestigiado Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida. Este segmento da competição, que se concentra na modalidade de sprint, caracterizada por corridas de alta velocidade através de corredeiras desafiadoras, está agendado para este fim de semana, acontecendo de 4 a 6 de agosto. O evento é uma colaboração entre a CBCa (Confederação Brasileira de Canoagem) e a FCaMS (Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul),

A beleza da Estrada Parque de Piraputanga, famosa por suas paisagens pitorescas de serras, rios e morros, será o cenário empolgante para as competições, que ocorrerão nas desafiadoras corredeiras do Serrano. “Mato Grosso do Sul já está no roteiro, porque tem todos aspectos naturais que caracterizam campeonatos de canoagem. Além de movimentar o ecoturismo, com as belas paisagens de Piraputanga, o evento é um atrativo para a economia local e também à gastronomia”, enfatiza o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

Sul-mato-grossense e canoísta há mais de 10 anos, o presidente da CBCa, Rafael Girotto, exalta o potencial esportivo de Mato Grosso do Sul. “Tenho certeza que será um grande evento. Aquidauana é um celeiro de grandes atletas, tanto na canoagem descida quanto em outras modalidades, é um local onde está acostumado, onde os atletas estão acostumados a treinar e já recebeu alguns eventos a nível nacional. O formato da prova sprint oportuniza que o público consiga assistir a prova toda, então acho que vai ter uma emoção a mais aí na competição”.

A etapa contará com a participação de canoístas vindos de seis estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. A Confederação espera uma participação de cerca de 60 atletas. O torneio reunirá diversos campeões brasileiros que também tiveram a honra de representar o país em nível internacional, não apenas na modalidade de descida. Entre os nomes notáveis estão Daniel Hayashi (Mato Grosso do Sul), Pedro Aversa (São Paulo) e André Luiz de Paula (Paraná).

As disputas englobarão quatro categorias: K1 (caiaque), turismo open, duck e creek (embarcações projetadas para enfrentar corredeiras), nas divisões masculina e feminina, incluindo as classes júnior, sênior, máster A (idades entre 35 e 44 anos) e máster B (acima de 45 anos). De acordo com a CBCa, as provas de corredeira terão percursos variando entre 200 e 500 metros.

O calendário nacional de canoagem descida para este ano já teve sua primeira etapa realizada em Indaial (SC), entre os dias 23 e 25 de junho, no estilo clássico (provas mais longas, com trajetos de três a cinco quilômetros). Agora, a etapa sul-mato-grossense definirá os campeões gerais.

Confira o itinerário completo do evento:

Sexta-feira – 4/8

9h às 17h – Treinos livres

8h30 às 16h – Curso de iniciação à canoagem – Águas Brancas (local a confirmar)

18h30 – Congresso técnico – Local: alojamento da Escola Municipal Antonio Santos Ribeiro

Sábado - 5/8

8h30 às 11h30 – Curso de iniciação à canoagem – Águas Brancas (técnicas de corredeiras para a canoagem descida, slalom e kayak extremo)

8h30 às 17h – Treinos livres

18h00 – Divulgação da lista de largada (startlist)

Domingo - 6/8

9h30 – Largada da primeira descida

10h30 – Largada da segunda descida

11h30 – Término das provas

12h – Início da cerimônia de premiação

*Com informações da Fundesporte