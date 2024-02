Segunda fase do Desenrola Brasil deve ajudar a reduzir estoque de dívidas

Na nova etapa do programa de negociação de dívidas, Desenrola Brasil, será possível renegociar através do Serasa Experian. A iniciativa visa agilizar o pagamento de dívidas. Só em Mato Grosso do Sul, com o Desenrola Brasil, foram renegociados mais de R$ 13 milhões.

Apesar do cenário, o colunista da rádio CBN CG, Hudson Garcia, analisou que só depois da redução de estoque de dívidas dos consumidores, e habilitação ao crédito, será possível sentir a diminuição do corte da taxa de juros, Selic, no país. Acompanhe a avaliação.