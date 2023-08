Segunda-feira tem clima mais ameno e alta na umidade relativa do ar

Semana começa com possíveis pancadas de chuva, mas tempo estabiliza no decorrer dos dias

Mato Grosso do Sul começa a segunda-feira (14) com previsão de pancadas de chuva isoladas, em especial na região sul, mas com indicativo de temperaturas em elevação no decorrer dos dias, chegando até a possibilidade de alcançar a marca de 38°C nas regiões norte e nordeste do Estado, conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

De acordo com a coordenadora do órgão, Valesca Fernandes, o avanço de sistema de alta pressão pós-frontal é o responsável por manter a estabilidade.

"Entre quarta (16) e quinta-feira (17), durante o período da tarde, estão previstos baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 10% e 30% no Estado. Por isso recomenda-se umidificar os ambientes, beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos", comenta a meteorologista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A previsão é que as temperaturas em Mato Grosso do Sul variem entre 13°C e 33°C na região sul, entre 19° e 38°C nas regiões norte, nordeste e sudoeste, e entre 18°C e 33°C em Campo Grande. Os ventos devem seguir a direção leste/nordeste, com velocidade média não passando dos 60 km/h. Pontualmente, rajadas podem atingir velocidade maior.

Valesca ainda antecipa que de sexta-feira (18) para sábado (19), o tempo pode apresentar mudança drástica de panorama. Ao invés do céu estável, a chegada de uma nova frente fria ao Estado deve favorecer a formação de chuvas e tempestades, além da queda da temperatura.

*Com informações de Cemtec