Segunda-feira tem previsão de máximas acima de 34°C no Estado

Na reta final de janeiro, as temperaturas nas regiões de Mato Grosso do Sul se mantêm firmes. Nesta segunda-feira (29), a previsão aponta para um céu ensolarado em parte do estado, com chuvas isoladas em alguns pontos, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec).

Em Campo Grande, a mínima é de 21°C e a máxima, 35°C. Em Dourados, a temperatura varia entre 19°C e 36°C. Na região de fronteira, como Ponta Porã, a mínima é de 19°C e a máxima de 34°C.

Na região Sudoeste e do Pantanal, as temperaturas vão de 22°C a 23°C nas mínimas e 37°C de máxima.

Ao Norte e na região do Bolsão, há previsões de chuvas, com temperaturas oscilando entre 21°C e 37°C.

Em todo o Mato Grosso do Sul, a direção dos ventos mostra-se variável, alternando entre norte, leste e oeste, com velocidades que vão de 3 a 50 km/h. Em alguns pontos, podem ocorrer rajadas de vento superiores a 50 km/h.

*Com informações do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec).