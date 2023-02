Segundo turno da fase de grupos do estadual começa neste fim de semana

O segundo turno da fase de grupos do Campeonato Sul-Mato-Grossense terá inicio neste fim de semana com quatro jogos espalhados pelo estado. No sábado, 15h, o Aquidauanense recebe o Dourados no Estádio Noroeste. O Azulão encara o DAC para tentar encostar na liderança do grupo B.

No domingo, três jogos acontecem simultaneamente as 15h. No Estádio André Borges, o Coxim recebe o Comercial em confronto direto na parte de baixo da tabela. Uma vitória do Coxim deixaria o Colorado em situação dificílima no estadual. Por outro lado, vencendo o jogo o Comercial empataria com o adversário na classificação do grupo e ganharia sobrevida na competição.

A SERC, que vinha mandando seus jogos no Estádio Laertão, dessa vez terá o Jacques da Luz como sua casa na partida contra o Costa Rica. O time de Chapadão tenta quebrar a sequencia de vitórias do líder CREC e encaminhar sua vaga na próxima fase.

Já em Caarapó, no Estádio Carecão, o Operário AC recebe o Novo tentando voltar a vencer no campeonato. O Tigre ocupa a última posição do grupo B e corre riscos de rebaixamento. O Novo conta com o bom momento de Luan para buscar mais uma vitória e encaminhar a classificação ao mata-mata.