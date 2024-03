Segurança de hipercenter agride homem em situação de rua que pedia comida

Um homem em situação de rua foi agredido na noite dessa quarta-feira (20) no estacionamento de um hipercenter na Capital. A agressão partiu de um segurança do local e, segundo as informações registradas, a vítima, que chegou a desmaiar, pedia alimentos no estacionamento do hipercenter.

Em depoimento à polícia, o segurança disse que a administração do local não admite a presença de pedintes e que a mesma pessoa foi vista ali em situações anteriores, tendo recebido as orientações para que ela não permanecesse no local.

O segurança alegou que, a vítima, ao ser orientada a sair do estacionamento, teria discutido e deixado cair um canivete, indo embora e retornando mais tarde. Novamente, o segurança teria pedido para que ele se retirasse do local. Em meio à nova discussão, o segurança o empurrou e as agressões começaram. O segurança disse que teria sido ameaçado pelo homem.

A polícia também ouviu a vítima que recebeu atendimento médico e odontológico na UPA Coronel Antonino. Ele não sofreu fraturas mas precisou levar pontos na boca. A vítima informou ter sido agredida sem motivos e que não houve qualquer ameaça ao segurança.

Em nota, a administração do hipercenter informou que repudia qualquer forma de violência física ou moral e que lamenta o que chamou de incidente envolvendo um colaborador da empresa terceirizada. O segurança já foi afastado das atividade até que o caso seja esclarecido.

Já a empresa de segurança informou que não compactua com nenhum tipo de situação que envolva prática de violência física e que providências internas estão sendo adotadas.