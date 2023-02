Seja um revendedor Chocolates Brasil Cacau em Campo Grande, e aumente sua renda sem sair de casa

As franquias da Chocolate Brasil Cacau são um sucesso em todo o Brasil, sendo uma das maiores redes de chocolates finos de todo o país. E uma coisa que pouca gente sabe é que é possível ser revendedor da marca, sem a necessidade de uma loja física.

Sobre a marca:

A Chocolates Brasil Cacau é de um grupo que se chama CRM, o mesmo da Kopenhagen! Os chocolates da marca possuem a mesma matéria prima, sendo ajustado apenas o tempo de processamento para cada uma delas, se você já provou algum dos produtos, sabe que são de extrema qualidade!

Como funciona a revenda:

Falamos que você tem o lucro de no mínimo 15% sobre cada produto, pois o desconto de revendedor é de 15% sobre o preço de venda em loja, podendo chegar até a 25% se houver alguma promoção vigente, podendo revender pelo valor que escolher! O maior desconto é o que prevalece e eles não são cumulativos.

A compra tem que ser sempre de no mínimo R$ 250,00, podendo escolher os produtos! Você pode utilizar a sua bolsa térmica para a conservação dos chocolates, que devem permanecer entre 18ºC e 24ºC para a conservação da qualidade, mas também temos a nossa própria bolsa térmica para revenda, que sai no valor de R$ 102,00.

E como a marca é bastante popular e os sabores irresistíveis, você pode lucrar bastante com a atividade! Eai, quer ganhar uma graninha extra?! Entre em contato com a Chocolates Brasil Cacau do Centro de Campo Grande e tenha mais informações: 67 99715 1367.