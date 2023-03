Sejuv promove curso de manipulação de alimentos para aldeia

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), oferece 30 vagas para o curso de higiene e manipulação de alimentos.

As aulas serão gratuitas e ocorrem nos dias 13 e 15 de março, das 19h às 21h30, na Igreja Aviva dentro da Aldeia Urbana Ingígena Inámaty kaxé, no Loteamento Novo Dia.

O objetivo é ensinar práticas de higiene que devem ser obedecidas pelos profissionais que trabalham com alimentos, desde a escolha e compra dos produtos a serem utilizados no preparo do alimento, até a venda para o consumidor.

As inscrições podem ser realizadas por meio dos telefones (67) 98475-9425 e (67) 99657-5225.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande