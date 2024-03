Seleção Feminina Sub-18 de Vôlei de MS busca vaga na elite do Brasileiro em Maringá

A Seleção Feminina Sub-18 de Vôlei de Mato Grosso do Sul embarca nesta terça-feira (26) para Maringá, no Paraná, onde disputará o Campeonato Brasileiro de Seleções da 1ª Divisão de 27 a 31 de março. O objetivo da equipe comandada pelo técnico Samir Ismail é conquistar um dos primeiros lugares e garantir o acesso à divisão especial em 2025.

As dez seleções participantes foram divididas em dois grupos. A equipe de Mato Grosso do Sul está no Grupo A, ao lado de Bahia, Pará, Paraíba, Ceará e Tocantins.

A seleção sul-mato-grossense estreia na quarta-feira (27), às 15h (horário de MS), contra a Bahia. Na quinta-feira (28), enfrenta o Pará às 16h30. Na sexta-feira (29), a equipe terá uma jornada dupla, jogando contra a Paraíba às 8h30 e contra o Ceará às 15h.

O técnico Samir Ismail terá elenco formado pelas levantadoras Bianca Martins e Aghata Nadalin, as ponteiras Bruna Herdina, Ana Gandolfi e Maria Santana, as centrais Maria Eduarda, Victória Berbert e Ana Carolina, as opostas Heloisa Basso e Ana Luisa, e a líbero Julia Rosa e Maria Gill.

A seleção masculina Sub-18 de Mato Grosso do Sul, que disputou a 1ª Divisão do Campeonato Brasileiro em Saquarema, no Rio de Janeiro, terminou na sétima colocação e se manteve na primeira divisão para 2025.