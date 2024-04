Seleção Sub-18 de Vôlei Feminino de MS garante permanência na Primeira Divisão

A seleção sul-mato-grossense de vôlei feminino sub-18 encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS) da Primeira Divisão sub-18, realizado em Maringá-PR, com um saldo de três vitórias e três derrotas. A campanha garantiu a 5ª colocação para Mato Grosso do Sul e a permanência na primeira divisão do campeonato.

As vitórias vieram contra as seleções da Bahia, Espírito Santo e Maranhão, enquanto as derrotas aconteceram diante de Pará, Paraíba e Ceará. A equipe sofreu com a falta de experiência, mas obteve resultados que garantiram a permanência na divisão. "A gente montou um grupo que tinha total condição de ter chegado ao final e faltou um pouco da experiência. No contexto geral, conseguimos um bom resultado, que foi manter a seleção na primeira divisão", afirmou o técnico da seleção do estado, Samir Ismail.

Samir destacou os pontos positivos do campeonato. “Essa seleção tem um grupo que permanece para jogar a edição do ano que vem do Brasileiro Sub-18, provavelmente metade da equipe. Então teremos uma renovação, mas com um grupo com experiência", afirmou.

Os destaques da seleção sul-mato-grossense foram as ponteiras Ana Gandolfi e Maria Santana. Gandolfi acertou nove aces na competição, tendo a 13ª melhor marca da competição. Já Maria Santana foi a maior pontuadora da seleção do estado, com 52 pontos, a 14ª maior pontuadora de toda a competição.