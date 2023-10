Sem dar trégua, calor persiste no MS durante o feriado

Nesta quinta-feira (12), a previsão para as regiões de Mato Grosso do Sul é se manter acima dos 30°C. Segundo a Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS). a frente fria oceânica não intimidou o calorão.

Previsão para Campo Grande:

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Mínima: 25°C

Máxima: 33°C

Outras cidades de Mato Grosso do Sul: Esteja preparado para um dia de sol, com muitas nuvens e a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Aproveite para se proteger do calor intenso e manter-se hidratado, especialmente nas áreas onde as temperaturas permanecerão elevadas.

Dourados: Mínima de 23°C e Máxima de 36°C.

Iguatemi: Mínima de 21°C e Máxima de 34°C.

Ponta Porã: Mínima de 20°C e Máxima de 31°C.

Coxim: Mínima de 25°C e Máxima de 39°C.

Corumbá: Mínima de 25°C e Máxima de 35°C.

Porto Murtinho: Mínima de 21°C e Máxima de 33°C.