Moto sem farol, acidente provocou a morte de duas pessoas em MS

Três pessoas morreram em estradas de Mato Grosso do Sul nos últimos dias. Os acidentes foram registrados durante a Operação Semana Santa, da Polícia Militar Rodoviária (PMR), de 28 de março a 01° de abril. Ao todo, três mil veículos foram vistoriados, sete acidentes foram registrados, sendo dois deles considerados graves. Três pessoas perderam a vida em colisões.

Segundo o Comandante do Policiamento Rodoviário, Élcio Almeida, a fiscalização foi reforçada em rodovias e próximos a pontos turísticos como: Bonito, Bodoquena, Rio Verde de Mato Grosso, Aquidauana, Palmeira, Piraputanga entre outros. No entanto, os acidentes com vítimas fatais foram registrados em locais considerados improváveis, além disso a imprudência com a falta de manutenções veiculares contribuíram para os sinistros.

Continue Lendo...

“Em um dos acidentes, o motociclista acompanhado de um garupa entrou na rodovia sem a devida sinalização, sem farol. Ou seja, não podia ser visualizado contribuindo com a colisão traseira”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre as ações para o ano de 2024, Élcio Almeida destacou a importância de ampliação de bases operacionais da corporação em pontos estratégicos como: Maracaju, Angélica e Três Lagoas.

“Ainda em abril ou maio devemos inaugurar a base em Maracaju, já está tudo pronto. Estamos atuando, nestes locais, só falta inaugurar. Em Angélica é um trecho com muitas usinas, bastante trânsito, circulação de fluxo de outros estados como Paraná e São Paulo, é importante a atuação por lá. E em Três Lagoas, na MS -112, possivelmente em maio. Por lá, só precisamos finalizar os detalhes de infraestrutura, já temos energia elétrica e agora está faltando a internet”, detalhou o comandante do policiamento rodoviário. Acompanhe a entrevista completa.