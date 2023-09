Sem nuvens, final de semana começa com temperaturas altas em todo o Estado

A frente fria que passou durante a semana, não intimidou o calor para este sábado e domingo. As altas temperaturas serão devido à influência de um sistema de alta pressão atmosférica que trará condições meteorológicas favoráveis para o estado.

Conforme a A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), neste sábado em Campo Grande, teremos um céu ensolarado ao longo de todo o dia, sem a presença de nuvens. A noite também se manterá com condições de tempo aberto, sem nuvens visíveis. Máxima de 32°C e mínima de 17°C.

No domingo as temperaturas terão uma variação maior. Ainda na capital, a máxima será de 33°C e a mínima de 18°C.

Em Dourados, a manhã começará com 13°C e a tarde alcançará os 32°C. Na região leste, em Anaurilândia, os termômetros iniciarão o dia em 13°C e chegarão a 31°C.

No Cone-sul, Iguatemi terá uma mínima de 12°C e uma máxima de 30°C, enquanto em Ponta Porã, as temperaturas oscilarão entre 14°C e 30°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a temperatura mínima será de 20°C, com uma máxima de 32°C. Aquidauana terá uma variação entre 18°C e 34°C.

No sudoeste, Porto Murtinho começará o dia com 19°C e atingirá os 35°C. No norte, Coxim terá 21°C de manhã e uma máxima de 37°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registrará 15°C pela manhã e uma temperatura de 34°C à tarde.