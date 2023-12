Sem pé, estátua de Manoel de Barros será restaurada

Depois quase três anos sem pé, estátua de Manoel de Barros, que fica no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Rui Barbosa, em Campo Grande, será restaurada. A informação foi confirmada nesta terça-feira (05) pela Fundação de Cultura de Mato Grosso so Sul (FCMS). Segundo a pasta, o serviço deve custar R$ 75,6 mil.

O responsável pelo restauração será o artista plástico Ique. O artista, realizará a restauração e revitalização da imagem em bronze (estátua) do Poeta, que foi alvo de vandalismo que acarretaram em perdas de pedaços da imagem, deformações em algumas partes e oxidação do material bronze devido a intempéries climáticas. A restauração está prevista para ser concluída em seis meses.

Depredação

A estátua de Manoel de Barros ficou sem um dos pés em 2021. A imagem foi inaugurada em 19 de dezembro de 2017, data dos 101 anos de nascimento de Manoel de Barros, contemplando também a comemoração pelos 40 anos de Mato Grosso do Sul.

A obra de arte mede 1,38 metro de altura (incluindo o pedestal de fixação da base de concreto) por 1,60 metro de largura. A escultura em tamanho real apresenta algumas características marcantes, rica em detalhes, desde o sorriso cativante do poeta aos seus trajes simples, as pernas cruzadas, o tênis surrado, ao lado de caramujos e do ninho de pomba, com os quais dialogava e se inspirava entre imagens, lembranças e metáforas.

Para o diretor presidente da FCMS, Eduardo Mendes, “é uma das ações mais importantes do ano".

"Devolver o pé do Manoel é devolver a Mato Grosso do Sul um dos seus símbolos mais bonitos e marcantes. O poeta vive no imaginário da nossa sociedade e sua estátua, além de ser um ponto turístico, é também uma lembrança da poesia e da vida deste grande artista”, ressaltou Mendes.

*Com informações da FCMS