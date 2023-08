Sem planejamento, municípios podem enfrentar o caos público

Alcançar até o ano de 2030 os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), é atualmente um dos maiores desafios do poder público, principalmente para os pequenos municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Os ODS reúnem 169 metas relacionadas à erradicação da pobreza, proteção do meio ambiente, saúde e bem-estar, educação de qualidade, entre outros, que só poderão ser alcançadas no Brasil com apoio do setor privado. Em Mato Grosso do Sul a adesão desse setor é ainda mais fundamental na análise do pesquisador e consultor em gestão pública, Sandro Omar de Oliveira Santos.

O especialista alertou para um futuro de caos no setor público, caso os gestores não busquem de forma acelerda por alternativas que garantam o cumprimento dos ODS. E em MS, quase a metade dos municípios (37 dos 79) gastam mais do que arrecadam. O levantamento referente ao primeiro semestre deste ano é da Confederação Nacional dos Municípios.

Acompanhe abaixo a entrevista de Sandro Omar na íntegra e saiba como Mato Grosso do Sul pode avançar nesse setor:

PARTE 1

PARTE 2