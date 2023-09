Sem prazo, Tebet garante estudo entre Estado e Governo Federal para investimento na BR-262

Começando por Mato Grosso do Sul foi lançado nesta quinta-feira(21) o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O evento realizado no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), contou com a presença dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet e Márcio França que assumiu no início do mês de setembro a recém-criada pasta das Micro e Pequenas Empresas.

Este é o lançamento oficial, já que a apresentação do programa foi realizada no dia 11 de agosto. Foram listados para Mato Grosso do Sul concessões e conclusões de obras paradas.

São R$ 44,7 bilhões de investimentos, entre recursos federais e financiamentos de bancos públicos para concessões e PPPs (parcerias público-privadas).

Uma das expectativas para o estado com o novo PAC é a conclusão da UFN3 (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III), em Três Lagoas. Também são aguardadas obras, como a construção do contorno de Três Lagoas, adequação da BR-267, alça de acesso à ponte do Rio Paraguai, conclusão do Aeroporto de Dourados e moradias do Minha Casa, Minha Vida. Sem dar mais detalhes, Simone Tebet, garantiu que o Governo Federal e o Estado estudam a possibilidade investir na BR-262. A rodovia corta municípios estratégicos em novos investimentos para Mato Grosso do Sul com a instalação de fábricas de celulose na Região do Bolsão.