Sem vagas em janeiro, cadastro para emissão de novo RG será aberto no final do mês

Mato Grosso do Sul comecou a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), nessa segunda-feira (15). O RG em modelo único e com validade para o território nacional vai unificar possíveis números de registro que existam em cada um dos 27 estados da Federação. A medida visa impedir identidades com numerações diferentes.

O perito papiloscopista, diretor do Instituto de Identificação de MS, Márcio Cristiano Paroba, em entrevista ao Jornal CBN CG falou sobre o novo documento e destacou o que não pode ser feito com o novo documento. "Assim como a CNH, o novo RG não pode ser plastificado. Isso invalida o documento. Ele deve ser mantido na embalagem plástica que será entregue junto ao documento".

No primeiro dia de atendimento da emissão do novo dcumento, em Campo Grande, foi registrado fila na agência do Pátio Central. Diariamente, no local são disponibilizada 198 senhas para o atendimento. No entanto, antes de seguir para o local o diretor orienta que a população realize o agendamento no site da Sejusp.

Paroba destacou ainda que é preciso verificar a regularidade do CPF junto a Receita Federal antes de buscar pelo serviço e explicou como o cidadão deve ser apresentar para a fotografia do novo documento. O diretor falou também do prazo de validade da nova identidade. "Para crianças com idade de 0 a 11 anos, o documento terá validade de 5 anos; para pessoas com idade de 12 a 59 anos, 10 anos; e pessoas com 60 ou mais a validádde é indeterminada". Acompanhe a entrevista completa.