Semana começa com 6,5 mil vagas de trabalho abertas em MS

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 2.200 vagas de emprego nesta segunda-feira (27). As contratações são para 208 profissões, em 250 empresas de Campo Grande.

De acordo com a Funsat, são 138 vagas para auxiliar de linha de produção, 43 vagas para balconista de açougue, 21 vagas para mecânico de manutenção de caminhão a diesel, 12 vagas para garçom, 5 vagas para colorista, 4 vagas para frentista, entre outras.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1.461 oportunidades em 98 funções. Os processos seletivos são para vendedor porta a porta, com 140 vagas, atendente de padaria, com 36 vagas, auxiliar de armazenamento, com 25 vagas, desossador, com 15 vagas, eletricista auxiliar, com 4 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 27 vagas em 9 profissões. As oportunidades são para estoquista, com 10 vagas, auxiliar administrativo, com 7 vagas, auxiliar de limpeza, com 4 vagas, assistente de vendas, com 1 vaga, porteiro, com 1 vaga, entre outras.

A Funsat reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

Clique aqui e confira todas as vagas disponíveis em Campo Grande.

Já a Fundação do Trabalho (Funtrab) em Mato Grosso do Sul, tem 4.324 ofertas de vagas neste início de semana. A maioria das opções de emprego continua sendo nas fábricas, já que o Estado segue em acelerado processo de industrialização com a diversificação da matriz econômica.

A maioria das ofertas disponíveis é para auxiliar de linha de produção (484), auxiliar de limpeza (167), operador de caixa (127), servente de obras (118), trabalhador rural (118), pedreiro (109), motorista de caminhão (94), ajudante de reflorestamento (68), alimentador de linha de produção (68).

Com menos vagas disponíveis aparecem opções que incluem operador de abastecimento de combustível de aeronave, mensageiro e analista financeiro. Na área da saúde existem oportunidades para fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico do trabalho, enfermeiro, psicólogo, entre outras.

Só em Campo Grande são 1.579, em seguida vem Cassilândia (436), Chapadão do Sul (325), Bataguassu (322), Dourados (262), Batayporã (145), Três Lagoas (130), Sidrolândia (119) e Rio Brilhante (112). As outras 19 cidades do Estado ofertam um total de 894 vagas.

A lista completa de vagas pode ser conferida aqui, onde também constam os endereços das unidades da Casa do Trabalhador das respectivas cidades.

Os interessados devem comparecer nesses locais com carteira de trabalho, RG e CPF.