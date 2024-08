Semana começa com altas temperaturas e tempo seco em MS

A influência de uma massa de ar quente e seca vai resultar em mais uma segunda-feira (19) com tempo firme e poucas nuvens em Mato Grosso do Sul, conforme a previsão meteorológica do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS).

Segundo o relatório do Centro, as condições meteorológicas prometem altas temperaturas, que podem alcançar 37°C a até 40°C em várias regiões do Estado. Além disso, a umidade relativa do ar estará extremamente baixa, variando entre 10% e 20%, o que pode trazer desconforto para algumas pessoas.

Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 25°C, enquanto a máxima pode chegar aos 37°C. Três Lagoas terá uma variação térmica de 18°C a 37°C, enquanto Dourados experimentará uma amplitude de 19°C a 39°C nesta segunda-feira.

Já na fronteira, em Corumbá, as temperaturas vão de 26°C a 39°C, enquanto em Ponta Porã a variação será de 22°C a 35°C, aponta o Cemtec.

Mudança durante a semana

Apesar das altas temperaturas, uma mudança significativa está prevista a partir de quinta-feira (22), quando entre a tarde e a noite começa a se aproximar uma frente fria que deverá provocar aumento na nebulosidade e queda nas temperaturas. Esse sistema também deverá elevar a probabilidade de chuvas, especialmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste do Estado.

*Com informações do Cemtec/MS