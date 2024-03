Semana começa com muito calor, sol e baixa umidade do ar

A segunda quinzena de março começa em Mato Grosso do Sul com muito calor, sol e poucas nuvens, e com elevação gradativa das temperaturas podendo atingir até 40ºC em algumas regiões como Sul, Sudeste, Sudoeste e Leste, devido a uma nova onda de calor. Este cenário, a partir desta segunda-feira (11), é consequência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens.

A umidade do ar também poderá atingir índices baixos, entre 15% e 30%, nas horas mais quente dos dias, segundo a meteorologista Valesca Fernandes, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec). A recomendação é se hidratrar e evitar se expor ao sol. As mínimas médias no Estado devem ficar entre 23ºC e 26ºC para o início da semana.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de onda de calor em Mato Grosso do Sul. Com elevação da temperatura em até 5°C acima da média, podendo se estender por dois ou três dias.

*Com informações do Cemtec/MS e Inmet