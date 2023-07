Semana começa com tempo seco e altas temperaturas em todo MS

A previsão do tempo para esta segunda-feira (3) é de tempo estável com sol entre nuvens em Mato Grosso do Sul, devido a ação de uma grande massa de ar quente e seco.

De acordo com a meteorologista Valesca Fernandes, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as temperaturas seguem amenas ao amanhecer e sobem rapidamente ao longo do dia com máximas que podem ultrapassar 32ºC.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também prevê um tempo estável com poucas nuvens em Campo Grande, com temperatura mínima de 17°C e máxima de 29°C. A umidade relativa do ar segue em baixa, 55%.

Em Dourados, a temperatura varia entre 14°C e 27°C. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 16°C na manhã e 28°C durante a tarde. No Sul, mínima de 13°C em Ponta Porã e 15°C em Iguatemi. Já a máxima atinge os 27ºC em ambos os municípios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na região pantaneira, mínima de 21°C e máxima de 31ºC em Corumbá, enquanto em Aquidauana a temperatura varia entre 20°C e 31°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 22°C e atinge 32°C ao longo do dia. No Norte, em Coxim, termômetros ficam entre 19°C e 31°C. No Bolsão, a temperatura em Três Lagoas será de 17°C na manhã e de 28°C no período mais quente.

*Com informações de Cemcet, Clima Tempo e Inmet