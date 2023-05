Semana da Conciliação Trabalhista começa nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (22), a Justiça do Trabalho realizará a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, os Centros de Conciliação de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas realizarão quase 300 audiências até sexta-feira (26).Os encontros serão presenciais ou online com o objetivo de promover o diálogo e a solução rápida por meio de acordos.



O tema para a edição deste ano é “A um passo da solução”. A ideia é demonstrar que a conciliação é o caminho mais assertivo, para a resolução dos conflitos e pode depender apenas da vontade das partes.



Quem tem processos no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT/MS) pode solicitar sua inscrição para participar da 7ª Semana de Conciliação Trabalhista. Basta solicitar uma audiência acessando o link. Processos em qualquer fase podem ser inscritos.

O juiz coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) CG, TRT/24ª Região, Valdir Aparecido Consalter Junior, explica que é possível realizar a conciliação das partes em qualquer parte do processo.

“Somos conhecidos por ser uma Justiça conciliadora, então a qualquer tempo do processo, não precisa ser somente na Semana da Conciliação, as partes e advogados podem provocar ou as Varas do Trabalho ou Cejusc para inclusão do processo em pauta para tentativa de conciliação”, afirma.

Resultados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A 6ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, realizada de 23 a 27 de maio de 2022 em todo o país, homologou 21.167 acordos e movimentou R$ 764.692.451,39. Durante os cinco dias de evento, 219.566 pessoas foram atendidas e houve 65.035 audiências.



No ano passado, o TRT/MS ficou em primeiro lugar entre os tribunais de pequeno porte na SNCT, com 5.500 pessoas atendidas em 1.423 audiências que resultaram em 569 acordos firmados, com 17,5 milhões de reais pagos aos trabalhadores.

*Com informações do Tribunal Regional do Trabalho