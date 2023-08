Semana do Pescado quer reforçar consumo da carne branca

Entre os dias 1º e 15 de setembro, Campo Grande recebe a Semana do Pescado, evento criado em 2004. Em sua 20ª edição, busca impulsionar o consumo de peixe, e movimentar a cadeia produtiva do País

A programação conta com diversas ações, entre elas, promoções em peixarias regionais, supermercados, festival gastronômico, palestras e encontro de negócios com o setor produtivo.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, é uma das entidades parceiras da iniciativa.

Continue Lendo...

“A ação busca tornar o consumo de pescado algo ainda mais presente no dia a dia do brasileiro, uma vez que é um alimento de grande importância nutricional. Nós, enquanto uma secretaria que fomenta as iniciativas de desenvolvimento econômico estamos juntos nesta ação que impulsiona o setor produtivo e leva mais saúde para toda a população”, diz o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a campanha, a previsão é um aumento de até 50% nas vendas. Com suporte de entidades parceiras, além de empresas atuando em duas pontas: na oferta (setor produtivo) e na venda (junto ao consumidor final), os organizadores da Semana do Pescado buscam atingir todo o território nacional.

Exportações

O pescado apresenta-se também como um dos produtos de origem animal com elevado crescimento mundial e brasileiro em relação à sua produção e consumo. Para ter uma ideia, o Mato Grosso do Sul respondeu por 1,34% da receita brasileira com exportações de carne de tilápia em 2022 e ocupa o 4° lugar no ranking nacional das exportações da carne.

Se considerarmos que o agronegócio de Mato Grosso do Sul exportou US$ 5,12 bilhões no período e o resultado é 27,74% maior que o valor de igual período de 2022 em que a receita havia sido de US$ 4,01 bilhões, o pescado tem muito espaço para crescer. A participação do agronegócio representa 96,18% em relação a tudo que o estado exportou no período.

*Com informações da Fecomércio MS e Prefeitura de Campo Grande