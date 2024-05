Semana inicia com tempo seco e baixas temperaturas em MS

A semana começa em Mato Grosso do Sul com tempo firme e temperaturas amenas no Estado. A mínima será entre 10°C e 15°C. O tempo segue estável, com sol. Nesta segunda-feira (20), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial de declínio de temperatura, com declínio previsto de 3C° a 5C° em Campo Grande.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) as regiões sul, sudeste e sudoeste terão mínima de 10°C e máxima de 24°C. Na região Pantaneira vai ficar entre 15°C e 26°C.

Em Campo Grande a previsão é de mínima de 14°C e máxima de 26°C. Nas regiões norte, Leste e bolsão a variação será de 17°C e 31°C.

Durante a semana as temperaturas vão gradativamente aumentar, podendo chegar a 34°C no Estado, no entanto a partir de quinta-feira (24) vai ter mudança do tempo e uma nova frente fria vai chegar, podendo vir junto com chuvas e tempestades.

*Com informações da Comunicação do Gov-MS