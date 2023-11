Semeadura da soja, tem o ritmo mais lento desde 2009

Até a última sexta-feira a semeadura da soja brasileira na safra 2023/24 atingiu 74,69% da área projetada, no ritmo mais lento desde 2009, com falta de chuvas no norte e nordeste, irregulares do centro-oeste e precipitações excessivas no Sul, afirmou Pátria Agronegócios em relatório semanal.

Nesta mesma época, no ano passado, produtores brasileiros tinham semeado 88,28%, enquanto a média de cinco anos para a época é de 87,38%.

Em Mato Grosso do Sul a semeadura atingiu 89,90%, contra 99,10% ano passado e a média de 96,38%.

O fator de atenção para a última semana fica para a desaceleração abrupta do ritmo nacional. Pela falta de chuvas no nordeste e norte e os excessos no Sul, o ritmo regional segue lento, distanciando a evolução nacional de 2024 para o menor patamar desde 2009.

