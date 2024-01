Semed adia publicação da lista de designação da Reme para dia 25

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), transferiu do dia 11 para 25 de janeiro, a designação dos alunos da Rede Municipal de Ensino, para todos os solicitantes do Ensino Fundamental até o 9º ano. Segundo a responsável pela Central de Matrículas da Semed, Adriana Cedrão, o adiamento foi necessário para atender os alunos nas unidades escolares próximas às casas.

Após designação, a família tem dois dias para fazer a matrícula na escola.

EMEIs

Já a data da publicação da segunda lista com contemplados com vagas nas EMEIs (Escolas de Educação Infantil) foi mantida para quinta-feira, dia 11. Neste caso, as famílias já podem ir até a EMEI matricular o menor.

O ano letivo na rede municipal de ensino terá início no dia 15 de fevereiro.

As designações são encaminhadas no e-mail cadastrado pelo responsável, ou ainda disponível no site matricula.campogrande.ms.gov.br. Acompanhe a entrevista completa.