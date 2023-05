Seminário discute política de proteção aos animais em MS nesta terça e quarta-feira

A Assessoria Especial de Proteção e Defesa da Vida Animal realiza nesta semana o 1º Seminário de Políticas de Proteção aos Animais. Com o lema “Conhecer para defender a vida animal”, a pasta quer traçar um diagnóstico sobre a realidade em relação a maus tratos, saúde dos animais e infraestrutura de cada município de Mato Grosso do Sul.

O evento é voltado aos servidores da área de saúde e de zoonoses e protetores independentes de animais. Na programação, a Assessoria Especial de Proteção e Defesa da Vida Animal vai apresentar o plano de governo da pasta, além de oferecer oficinas e palestras.

Para os assessores da pasta, Carlos Eduardo Rodrigues e Giovanna Graal Bassi, o seminário é a oportunidade de não só traçar um diagnóstico sobre a saúde animal em cada município como também de oferecer capacitação.

“Estaremos com o curso de manejo e captura de animais, haja visto que há mais de 15 anos não é feita esta capacitação, e também vamos abordar com o apoio da Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal) de Campo Grande os avanços das políticas públicas municipais, e com a coordenadoria de Vigilância Sanitária da SES (Secretaria de Estado de Saúde), a questão de zoonoses e fronteiras”, pontua Carlos Eduardo Rodrigues.

O 1º Seminário de Políticas Públicas de Proteção aos Animais será nesta terça e quarta-feira, dias 30 e 31, no Eco Hotel do Lago.

Programação

Data: 30/05/2023 (terça-feira)

Local: Eco Hotel do Lago

7h30 às 9h - Credenciamento

9h às 12h - Abertura e Curso “Resgate, Contenção e Manejo de Animais”, com Roberta Dias Lima, formada em Auxiliar de Veterinário, fotografia, manejo e resgate, e membro voluntária da ONG Animais não têm voz. No curso, serão abordados os procedimentos específicos para cães e gatos, além de técnicas e práticas do dia a dia no resgate de animais e os equipamentos necessários.

Das 13h30 às 16h30 - Curso “Manejo e Contenção de Felinos”, que vai tratar sobre as peculiaridades dos felinos, como capturar e fazer o transporte seguro e ainda controlar as colônias através da esterilização e castração. A ministrante é a médica veterinária Ana Carolina Peroni Gomes.

Das 16h30 às 17h30, a palestra será sobre “Socialização e Adaptação Após Resgate”, com a educadora canina e adestradora, Claudia Maria de Morais. Os tópicos abordados serão pós-resgate, cuidados e orientações para lar temporário ou definitivo, orientações gerais para adaptação na rotina familiar e entre outros animais.

Das 17h30 às 17h é a vez da Subsecretaria de Bem-Estar Animal de Campo Grande apresentar a estrutura de atendimento e execução dos serviços, cases operacionais, com o médico veterinário e perito voluntário da Decat (Delegacia Especializada em Crimes Ambientais), Edvaldo dos Santos Sales.

Data: 31/05/2023 (quarta-feira)

Local: Eco hotel do Lago

7h30 às 12h - Curso “Ações de Vigilância, Controle e Prevenção das Zoonoses no Mato Grosso do Sul, com doutora em Ciências Veterinárias pela UFMS e mestra em Zootecnia pela UFGD, Camile Sanches Silva, que é lotada na Gerência Estadual de Zoonoses.

No curso de encerramento serão abordados desde o cenário atual das leishmanioses no Estado, como visceral humana e tegumentar americana; esporotricose, raiva e febre amarela.

*Com informações de Comunicação Gov.MS