Seminário vai debater a saúde da mulher em MS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) promove nesta segunda-feira (19), a partir das 13h30 no Plenário Júlio Maia, o Seminário Saúde das Mulheres - Especificidades e Diversidade! A proposição é da deputada Gleice Jane (PT) e recebe palestras sobre os diversos aspectos da saúde feminina.

“O objetivo do evento é criar um espaço seguro e inclusivo, onde possamos fortalecer nossa sororidade, estimular discussões relevantes e proporcionar ferramentas práticas para a construção de políticas públicas que respaldem as mulheres”, explicou a deputada proponente, que realiza o evento em parceria com a deputada federal Camila Jara (PT), a vereadora por Campo Grande Luiza Ribeiro (PT) e o Coletivo Sempre Vivas.

Dentre as participações confirmadas está a da sindicalista e deputada federal pelo DF, Érika Kokay, que aceitou o convite e marca presença online. As palestrantes compartilharão experiências e propostas para melhorarem a qualidade de vida das mulheres ribeirinhas, camponesas, periféricas, quilombolas, indígenas, trans e todas as demais que têm suas necessidades de saúde negligenciadas ao longo do tempo, além de debater a violência sexual e os serviços de atendimento às vítimas.

O evento é aberto ao público e imprensa e será transmitido ao vivo pela internet, nos canais oficiais da Alems.

*Com informações da Assessoria Parlamentar