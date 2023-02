Seminovos: com preço em queda, tendência é de baixa entre 10% a 20%

No CBN Motors desta quinta-feira (23), o colunista Paulo Cruz falou sobre a queda do preço de carros seminovos, tendência que deve seguir no país ficando entre 10% a 20% de baixa neste ano.

Conforme Paulo, o problema nessa questão é “achar que o carro tá valendo muito e não é bem assim”, por isso, é preciso estar atento na hora de negociar o seu automóvel, principalmente se for usar taxa de juros. Confira a coluna completa: