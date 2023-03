Senac da Capital oferece oportunidade de qualificação gratuita em curso de Auxiliar de Cozinha

O Senac Turismo e Gastronomia, em Campo Grande, oferece oportunidade de qualificação gratuita para o curso de Auxiliar de Cozinha, com 15 vagas disponíveis. O curso é realizado pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG) e por meio do projeto Emprega Campo Grande.

O PSG destina-se a pessoas de baixa renda, cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse 2 (dois) salários mínimos federais, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados ou desempregados, priorizando-se aqueles que satisfizerem as duas condições: aluno e trabalhador.

Já o Emprega Campo Grande é um projeto em parceria com a iniciativa privada e organizações não governamentais, que tem como propósito contribuir para o preenchimento de vagas de emprego disponíveis nas empresas do segmento de alimentação fora do lar. Os parceiros da iniciativa são a entidade Cocriar, o Café Beltrão e o Know How Club.

As aulas do curso têm início dia 10 de abril e serão realizadas no período noturno, no Senac Turismo e Gastronomia. Para se inscrever o interessado precisa ter idade mínima de 16 anos e pode ter ensino fundamental incompleto (6º ano).

As inscrições devem ser feitas no complexo do restaurante escolar, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3368, Jardim dos Estados, ou pela central de atendimento, no telefone (67) 3312-6260. As vagas são garantidas por ordem de matrícula do candidato.